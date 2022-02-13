«Метінвест» виділить 12 млн гривень на реконструкцію пірсу

Маріупольський пірс буде реконструйований в рамках програми «Більше, ніж сталь». Гроші на ремонт правого боку міського пірса виділить «Метінвест». Згідно з інформацією, металурги вже готують до встановлення понад 60 т металоконструкцій. Вартість реконструкції - 12 млн гривень.

У роботах беруть участь ММК ім. Ілліча, який забезпечує поставку необхідних будматеріалів, і «Метінвест-Промсервіс», фахівці якого проводять відновлення основи пірсу.

Реконструкцію почали в квітні поточного року, а здача об'єкта в експлуатацію запланована на вересень. Для відновлення основи пірсу металурги виготовлять і доставлять близько 34 т гарячекатаних і холоднокатаних листів. Крім цього, ММК ім. Ілліча закупить і передасть 30 т куточків, арматури і електродів, більше ніж 300 кб/м бетону і всі необхідні лакофарбові матеріали. Перші 12 т арматури металурги вже відвантажили на об'єкт.

Після відновлення основи пірсу буде встановлено нову огорожу з вмонтованими LED-світильниками і лавки з урнами.