Місцеві бюджети витратили на Новий рік менше ніж 200 тисяч гривень

18:08 27 грудня Київ, Україна





Про це повідомила аналітик Катерина Березюк із руху "Чесно". Цього року місцева влада витратила на новорічні прикраси рекордно низькі суми — близько 200 тисяч гривень із бюджету Про це повідомила аналітик Катерина Березюк із руху "Чесно".

"Якщо минулого року йшлося про витрати у розмірі близько 50 млн гривень на 17 міст, то цього року, сумарно, 16 міст витратили з бюджетів 191 тис. грн на декорацію ялинок та оформлення локацій", - розповіла Катерина Березюк.

Переважно кошти витрачали на ремонт декорацій та гірлянд, облаштування локацій.



Зокрема, Миколаїв витратив 63 тисячі, Ужгород — 50 тисяч грн, Луцьк — 17 тис. грн, Житомир — 38 тис. грн та 23 тисячі гривень витратили у Чернівцях.



У жодному місті не купували ялинку, іграшки використовували торішні.



Натомість у містах до облаштування святкових локацій приєдналися місцеві підприємці. Так, у Львові поставили ялинку за кошти приватного бізнесу, у Києві така сама ситуація – і генератор, і гірлянди, куплені коштом підприємців, зазначила Березюк.