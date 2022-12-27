Місцеві бюджети витратили на Новий рік менше ніж 200 тисяч гривень

Цього року місцева влада витратила на новорічні прикраси рекордно низькі суми — близько 200 тисяч гривень із бюджету.
Про це повідомила аналітик Катерина Березюк із руху "Чесно".
Про це повідомила аналітик Катерина Березюк із руху "Чесно".
Переважно кошти витрачали на ремонт декорацій та гірлянд, облаштування локацій.
Зокрема, Миколаїв витратив 63 тисячі, Ужгород — 50 тисяч грн, Луцьк — 17 тис. грн, Житомир — 38 тис. грн та 23 тисячі гривень витратили у Чернівцях.
У жодному місті не купували ялинку, іграшки використовували торішні.
Натомість у містах до облаштування святкових локацій приєдналися місцеві підприємці. Так, у Львові поставили ялинку за кошти приватного бізнесу, у Києві така сама ситуація – і генератор, і гірлянди, куплені коштом підприємців, зазначила Березюк.
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