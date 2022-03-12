Місцеві бюджети поповнилися майже на 5 млрд гривень

11:37 19 жовтня Київ, Україна

Державна служба казначейства України опублікувала дані, згідно з якими місцеві бюджети країни поповнилися на 224 380,7 млн гривень. Нагадаємо, що останні цифри Держканзначейство виставляло 12 жовтня 2020 року, і вони становили на 4 882,5 млн гривень менше.

Станом на 19 жовтня до держбюджету країни надійшло 796 156,1 млн гривень, що на 12 390,7 млн гривень більше, ніж було станом на 12 жовтня.

Сума військового збору станом на 19 жовтня складає 18 141,7 млн гривень, що на 388,3 млн гривень більше, ніж було станом на 12 жовтня.

Сума відшкодованого податку на додану вартість станом на 19 жовтня становить 105 330,5 млн гривень, що на 611,8 млн гривень більше, ніж було станом на 12 жовтня. Сума надходжень єдиного соціального внеску на 19 жовтня складає 222 898,4 млн гривень, що на 4 050,7 млн гривень більше, ніж було станом на 12 жовтня.