Мерія Дніпра та НАБУ відсудили аеропорт у Ігоря Коломойського - мер

19:02 07 лютого Київ, Україна

Міська рада Дніпра та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відсудили Дніпропетровський аеропорт бізнесмена та олігарха Ігоря Коломойського, повідомив мер міста Борис Філатов.

"Про це стало відомо ще кілька місяців тому, водночас могла бути апеляція і треба було чекати, поки рішення набуде чинності, уточнив мер. Наразі мерія виграла справу остаточно, «після всіх судових суперечок, «хвороб» самих суддів, численних переносів засідань та інших дивних чудес», – зазначив Філатов.

Попереду ще касаційний суд, але мер висловив сподівання, що «аеродром уже вирваний з рук»: «А після української перемоги сюди нарешті зайдуть лоукості, тож дніпряни та всі охочі зможуть літати за кордон за адекватними цінами», – додав він.



У 2009 році Фонд держмайна України продав 94,572% акцій балансоутримувача аеропорту "Дніпроавіа" ТОВ "Галтера". Через «Галтеру» акціями справді володів гурт Коломойського «Приват», йдеться у розслідуванні видання «Наші гроші». При цьому злітно-посадкову смугу та аеронавігаційне обладнання мали залишити державі. Але цей пункт не було виконано.



У 2015 році уряд ухвалив рішення передати аеродром Міністерству оборони. Також Фонд держмайна подав судовий позов щодо повернення державі майнового комплексу аеропорту.



Після тривалих судових процесів у 2020 році Верховний суд остаточно відмовився задовольнити позов нібито через те, що у договорі не було прописано, кому саме компанія має передати майновий комплекс аеропорту.



У середині вересня 2022 року Дніпровський окружний адміністративний суд скасував компанії Ігоря Коломойського «Галтера» право експлуатації Дніпропетровського аеропорту. Позивачем виступила міська рада Дніпра. Третя особа – Національне антикорупційне бюро України.



Мер Дніпра прокоментував результат так: «Понад десять років нікого не цікавив факт, що, використовуючи аеропорт мільйонного міста, Коломойський монополізує повітряний простір. Що дніпрян просто відверто грабують позамежними цінами на авіаквитки. Що державний майновий комплекс використовується у приватних інтересах».