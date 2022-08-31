Меморандум про ЕП - нові правила в Україні

11:35 03 червня Київ, Україна

Після затвердження МВФ кредитної програми для України, країна сподівається отримати 1,9 мільярда доларів, що становить майже 40% від розміру затвердженої програми в 5000000000. Це означає, що Україна повинна виконати частину зобов'язань: у Міжнародного валютного фонду для отримання Україною першого траншу нової програми stand by є свої умови.

Для отримання другого траншу восени і третього траншу в 2021 році Україні необхідно продовжувати виконувати певні вимоги кредитора. Всі зобов'язання фіксуються в Меморандумі про економічну і фінансову політику, який повинні узгодити український уряд, Нацбанк і МВФ.

Тарифи на газ і опалення визначить "невидима рука ринку"

Вперше в історії ціна на газ для населення і теплокомуненерго визначається імпортним паритетом. Відмови від пільгового газу боялися споживачі і члени старого Кабміну, але кон'юнктура зіграла на боці населення - ціни на європейських хабах знизилися до 15-річного мінімуму.

Зараз українці платять близько 3 гривень за кубометр газу, хоча весною 2019 ціна становила 8,55 гривні. Рано чи пізно ціни на "блакитне паливо" зростуть до колишніх рівнів і це питання стане болючим для чинної української влади.

Фото: ЭП

Втім, на сьогоднішній день підписанти Меморандуму з української сторони зобов'язуються застосовувати ринкову схему ціноутворення без всякої стелі. З 1 липня 2020 постанову Кабміну про спецзобовьязання Нафтогазу з продажу газу для потреб населення втратить силу.

Починаючи з опалювального сезону 2020-2021 тарифи на опалення будуть переглядатися не рідше одного разу на рік напередодні старту опалювального сезону. Уряд обіцяє, що тарифи будуть відображати витрати на газ і супутні витрати включаючи капітальні інвестиції на модернізацію тепломереж.

Для забезпечення безпеки поставок газу в разі волатильності оптових цін буде створено Тимчасовий гарантує постачальник. ТГП буде обраний на конкурсній основі в червні.

Що стосується дій України в енергетичному секторі в цілому, уряд зобов'язується "докладати зусиль щодо запобігання повторного виникнення квазі-бюджетного дефіциту і посилення конкуренції ... для досягнення енергетичної незалежності".

Гарантований мінімальний дохід

Одним з маяків для отримання другого і третього траншів по поточній програмі з МВФ буде створення гарантованого мінімального доходу. У нову схему будуть об'єднані окремі існуючі соціальні виплати.

Розмір гарантованого мінімального доходу буде збільшений в порівнянні з нинішніми мінімальними виплатами пенсіонерам і безробітним. Подробиці по ГМД поки немає, але відомо, що Мінсоцполітики посилить перевірку одержувачів соціальних виплат для поліпшення її адресності.

Крім стандартних тез про реалізацію заходів, передбачених пенсійною реформою 2017 року, в тексті Меморандуму згадується зобов'язання Кабміну підготуватися до другого рівня пенсійної реформи.

"... встановити попередні умови, які необхідно створити до введення добре регульованих приватних накопичувальних пенсійних систем ", - вирішили боку домовленостей.

Ціни будуть рости стабільно повільно

Регулятор продовжить свою політику інфляційного таргетування в рамках плаваючого обмінного курсу.

Фото: ЭП

"Надійний гнучкий режим інфляційного таргетування закріпить інфляційні очікування, що дозволить НБУ краще згладити економічні цикли ... Ми подбаємо про те, щоб ... залишалися незмінними ... цільові показники інфляції і принципи монетарної політики ", - йдеться в обіцянці України Фонду.

Зростання цін може прискоритися через наслідки карантину і витрати на медицину, попереджає НБУ. Регулятор готовий скорегувати облікову ставку, щоб протягом 9-18 місяців показник інфляції повернувся до мети 5% + - 1%.

приватизація повернеться

"Ми як і раніше прихильні нашій стратегії реформування державних підприємств, спрямована на значне скорочення сектора ДП", - заявляється в Меморандумі.

У грудні 2020 року спробують продати два великих держпідприємства, а в червні 2021 - ще три. Йдеться про Одеський припортовий завод, ОГХК, Центренерго, Електроважмаш, шахту Краснолиманську і Президент-Готель.