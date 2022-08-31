Меморандум про ЕП - нові правила в Україні

Після затвердження МВФ кредитної програми для України, країна сподівається отримати 1,9 мільярда доларів, що становить майже 40% від розміру затвердженої програми в 5000000000. Це означає, що Україна повинна виконати частину зобов'язань: у Міжнародного валютного фонду для отримання Україною першого траншу нової програми stand by є свої умови.

Для отримання другого траншу восени і третього траншу в 2021 році Україні необхідно продовжувати виконувати певні вимоги кредитора. Всі зобов'язання фіксуються в Меморандумі про економічну і фінансову політику, який повинні узгодити український уряд, Нацбанк і МВФ.

Тарифи на газ і опалення визначить "невидима рука ринку"

Вперше в історії ціна на газ для населення і теплокомуненерго визначається імпортним паритетом. Відмови від пільгового газу боялися споживачі і члени старого Кабміну, але кон'юнктура зіграла на боці населення - ціни на європейських хабах знизилися до 15-річного мінімуму.

Зараз українці платять близько 3 гривень за кубометр газу, хоча весною 2019 ціна становила 8,55 гривні. Рано чи пізно ціни на "блакитне паливо" зростуть до колишніх рівнів і це питання стане болючим для чинної української влади.

Втім, на сьогоднішній день підписанти Меморандуму з української сторони зобов'язуються застосовувати ринкову схему ціноутворення без всякої стелі. З 1 липня 2020 постанову Кабміну про спецзобовьязання Нафтогазу з продажу газу для потреб населення втратить силу.

Починаючи з опалювального сезону 2020-2021 тарифи на опалення будуть переглядатися не рідше одного разу на рік напередодні старту опалювального сезону. Уряд обіцяє, що тарифи будуть відображати витрати на газ і супутні витрати включаючи капітальні інвестиції на модернізацію тепломереж.

Для забезпечення безпеки поставок газу в разі волатильності оптових цін буде створено Тимчасовий гарантує постачальник. ТГП буде обраний на конкурсній основі в червні.

Що стосується дій України в енергетичному секторі в цілому, уряд зобов'язується "докладати зусиль щодо запобігання повторного виникнення квазі-бюджетного дефіциту і посилення конкуренції ... для досягнення енергетичної незалежності".

Гарантований мінімальний дохід

Одним з маяків для отримання другого і третього траншів по поточній програмі з МВФ буде створення гарантованого мінімального доходу. У нову схему будуть об'єднані окремі існуючі соціальні виплати.

Розмір гарантованого мінімального доходу буде збільшений в порівнянні з нинішніми мінімальними виплатами пенсіонерам і безробітним. Подробиці по ГМД поки немає, але відомо, що Мінсоцполітики посилить перевірку одержувачів соціальних виплат для поліпшення її адресності.

Крім стандартних тез про реалізацію заходів, передбачених пенсійною реформою 2017 року, в тексті Меморандуму згадується зобов'язання Кабміну підготуватися до другого рівня пенсійної реформи.

"... встановити попередні умови, які необхідно створити до введення добре регульованих приватних накопичувальних пенсійних систем ", - вирішили боку домовленостей.

Ціни будуть рости стабільно повільно

Регулятор продовжить свою політику інфляційного таргетування в рамках плаваючого обмінного курсу.

"Надійний гнучкий режим інфляційного таргетування закріпить інфляційні очікування, що дозволить НБУ краще згладити економічні цикли ... Ми подбаємо про те, щоб ... залишалися незмінними ... цільові показники інфляції і принципи монетарної політики ", - йдеться в обіцянці України Фонду.

Зростання цін може прискоритися через наслідки карантину і витрати на медицину, попереджає НБУ. Регулятор готовий скорегувати облікову ставку, щоб протягом 9-18 місяців показник інфляції повернувся до мети 5% + - 1%.

приватизація повернеться

"Ми як і раніше прихильні нашій стратегії реформування державних підприємств, спрямована на значне скорочення сектора ДП", - заявляється в Меморандумі.

У грудні 2020 року спробують продати два великих держпідприємства, а в червні 2021 - ще три. Йдеться про Одеський припортовий завод, ОГХК, Центренерго, Електроважмаш, шахту Краснолиманську і Президент-Готель.