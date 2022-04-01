Медведєв запропонував обмежити асортимент товарів, що ввозяться в росію

10:40 01 квітня Київ, Україна

Заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв у відповідь на західні санкції запропонував заборонити постачання російських продуктів до «недружніх» країн, а також розширити список продуктів, заборонених до ввезення у росію, з цих країн.

Про це він заявив у своєму Телеграмі.

"Не будемо постачати наші продукти та сільськогосподарську продукцію нашим ворогам. І купувати у них нічого не будемо (хоча й так не купуємо з 2014 року, але список заборонених до ввезення продуктів можна ще й розширити)», – заявив медведєв.

За словами заступника голови ради безпеки, це один із «простих, але важливих моментів щодо продовольчої безпеки росії», які необхідні в умовах «тотальних санкцій».



Медведєв також запропонував зосередитись на постачаннях продовольства на внутрішній ринок, а на зовнішній відправляти продукти «тільки нашим друзям», причому за рублі чи національні валюти цих країн.

Такими темпами скоро з їжі в росії залишиться тільки вітчизняний "солодкий хлібець" 💩