Медведєв запропонував обмежити асортимент товарів, що ввозяться в росію

Заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв у відповідь на західні санкції запропонував заборонити постачання російських продуктів до «недружніх» країн, а також розширити список продуктів, заборонених до ввезення у росію, з цих країн.
Про це він заявив у своєму Телеграмі.
За словами заступника голови ради безпеки, це один із «простих, але важливих моментів щодо продовольчої безпеки росії», які необхідні в умовах «тотальних санкцій».
Медведєв також запропонував зосередитись на постачаннях продовольства на внутрішній ринок, а на зовнішній відправляти продукти «тільки нашим друзям», причому за рублі чи національні валюти цих країн.
Медведєв також запропонував зосередитись на постачаннях продовольства на внутрішній ринок, а на зовнішній відправляти продукти «тільки нашим друзям», причому за рублі чи національні валюти цих країн.
Такими темпами скоро з їжі в росії залишиться тільки вітчизняний "солодкий хлібець" 💩
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