Медперсонал в Україні розраховує на підвищення зарплат - що говорить міністр Ляшко

Працівники медицини скоро отримають підвищення виплат. Про це в інтерв'ю для ЗМІ розповів міністр охорони здоров'я України. Також Віктор Ляшко розповів, що за планом уряду мінімальна зарплата молодшого медперсоналу повинна складати 13,5 тис. грн.

Також в указі президента йдеться, що мінімальна зарплата лікаря повинна становити 20 тисяч гривень.

За словами Ляшка, оскільки неможливо врегулювати окрему галузь шляхом підняття мінімального рівня зарплати, МОЗ працює над тим, щоб змінити корпоративне управління в системі охорони здоров'я, де будуть чітко прописані колективні договори і головний лікар або директор будуть зобов'язані здійснити таку оплату.