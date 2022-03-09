Медики та військові почнуть отримувати більше

Медики давно чекали підвищення зарплат, і воно може нарешті трапиться. На сьогоднішньому засіданні уряд прийняв остаточне рішення.

Кабінет Міністрів удвічі збільшив доплати військовослужбовцям і медикам, залученим до боротьби проти COVID-19. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Цифри "2701125,3" і "2249861" замінять "4680183,3" і "4228919", йдеться в постанові. Прийнято з доопрацюванням в триденний термін, - повідомив Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, що 9 жовтня Кабінет Міністрів на засіданні в п'ятницю ухвалив рішення про введення коефіцієнтів для підвищення заробітної плати медикам, які надають допомогу при COVID-19, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Сьогодні, 14 жовтня, прем'єр-міністр заявив, що уряд продовжить карантин в Україні до кінця року. Також до постанови про карантин внесуть зміни.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що епідситуація в Україні неспокійна, спостерігається зростання кількості випадків захворювання коронавірусом, і це є загрозливою ситуацією, яка спонукає переглядати протиепідемічні заходи.