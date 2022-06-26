Медики 14 областей получили надбавку к зарплате

17:41 16 травня Київ, Україна

Медики більшості областей, які ведуть боротьбу з коронавірусів, отримали 300% надбавку до зарплати за березень

Проблеми з виплатою спостерігаються у Волинській, Луганській та Рівненській областях, але планується завершити виплати до початку наступного тижня.