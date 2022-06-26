Медики 14 областей получили надбавку к зарплате

Медики більшості областей, які ведуть боротьбу з коронавірусів, отримали 300% надбавку до зарплати за березень
Проблеми з виплатою спостерігаються у Волинській, Луганській та Рівненській областях, але планується завершити виплати до початку наступного тижня.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов на селекторній нараді в Офісі президента України.
За словами Степанова, станом на сьогодні 300-відсоткові надбавки до зарплати за березень залученими до боротьби з поширенням коронавируса медикам виплатили в повному обсязі 14 областей. Очікується, що інші області завершить виплату надбавок на наступному тижні.
При цьому президент України Володимир Зеленський зазначив, що складності з виплатою надбавок медпрацівникам виникли у Волинській, Рівненській, Луганській та ряді інших областей.
"На Херсонщині все виплати завершили ще минулого тижня, серед лідерів - і Дніпропетровщина і Львівщина. У той же час Волинь, Луганщина, Рівненська і деякі інші області ще й досі застрягли в бюрократичній тяганині. А треба починати вже виплати за квітень" , - підкреслив глава держави.
Нагадаємо, 12 квітня глава держави доручив уряду і головами обласних державних адміністрацій як можна швидше вирішити питання виплати надбавок медичним працівникам. Зеленський доручив в найближчі дні завершити виплату надбавок за березень.
До цього глава МОЗ Максим Степанов звітував, що надбавки медичним працівникам за березень вже виплачені в 18 областях України. Степанов зазначив, що в шести областях триває аналіз по лікарнях.
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