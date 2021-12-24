Мідь може замінити нафту і золото - Goldman Sachs

Експерти інвестиційного банку Goldman Sachs проаналізували ринок і винесли вердикт. Незабаром мідь може замінити нафту, золото і валюту і стати новим інвестиційним матеріалом. Експерти пов'язують таку популярність металу з активним впровадженням в світі «зеленої енергетики».

За прогнозами Goldman Sachs, за найближчий рік середня ціна міді може вирости до 11 тисяч доларів за тонну. На торгах у четвер, 15 квітня, за тонну міді давали 8,9 тисячі доларів. В цілому до весни 2021-го ціна міді виросла вдвічі з мінімумів минулого березня.

За підрахунками Citigroup, приблизно п'ята частина світового споживання міді доводиться на компоненти зеленої енергетики, на кшталт зелених електростанцій, батарей, електромашин, зарядних станцій і відповідної інфраструктури. Bloomberg підраховував, що до 2050 року протяжність світової мережі електричних кабелів виросте на 48 мільйонів кілометрів, а попит на мідь подвоїться.