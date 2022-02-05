МЕА прогнозує зниження попиту на нафту

Прогноз Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) щодо цін на нафту змінився. Раніше агентство прогнозувало більше споживання нафтових ресурсів і сировини. За даними на квітень 2021 року в звіті зазначено зниження на 5,4 млн барелів на добу. Різниця з попередніми показниками - 270 млн б/д.

Прогнози по Європі та Америці були переглянуті в бік зниження на 320 тис. б/д і 515 тис. б/д відповідно, в першому кварталі 2021 року посилення пандемії COVID-19 в Індії змусило МЕА знизити її попит у другому кварталі на 630 тис. б/д. Однак прогноз на друге півріччя залишений приблизно без змін, виходячи з очікувань того, що кампанії вакцинації продовжать розширюватися, а пандемія в значній мірі знаходиться під контролем.

Після майже року жорсткого обмеження пропозиції з боку ОПЕК+, роздуті світові запаси нафти, що накопичилися під час торішнього шоку попиту через COVID-19, повернулися до більш нормальних рівнів. Промислові запаси в країнах ОЕСР впали на 25 млн бар., до 2,951 млрд бар. в березні, зменшивши надлишки в порівнянні із середнім показником 2016-2020 років до мінімальних 1,7 млн бар.

При цьому запаси нафтопродуктів скоротилися на 31,3 млн бар., а запаси нафти виросли на 6,1 млн бар. Дані за квітень по США, Європі і Японії показують, що в цілому промислові запаси впали на 5,8 млн бар., в першу чергу завдяки нафті, ШФЛУ і товарним запасам в США, говориться в звіті.

У квітні запаси продовжили падіння. Це було майже неминуче, оскільки ослаблення обмежень на пересування в США і Європі, активна промислова діяльність і вакцинація від коронавірусу заклали основу для неухильного відновлення попиту на паливо, в той час, як ОПЕК+ виробляла нафту набагато нижче потреби, пояснює МЕА.