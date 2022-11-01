Масований удар по Україні 31 жовтня коштував росії $760 млн - Forbes

Масований удар по Україні 31 жовтня коштував окупантам приблизно 760 мільйонів доларів, пише Forbes. Журналісти видання підрахували загальну суму випущених по Україні ракет різних типів та БПЛА.
Як стало відомо, 31 жовтня рф випустила 55 крилатих ракет Х-101, 22 зенітних ракети до С-300, одну авіаційну ракету Х-59 і п'ять БПЛА різних типів.
Як стало відомо, 31 жовтня рф випустила 55 крилатих ракет Х-101, 22 зенітних ракети до С-300, одну авіаційну ракету Х-59 і п'ять БПЛА різних типів.
Вранці 31 жовтня росія застосувала по цивільних об'єктах України 55 крилатих ракет Х-101 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітні ракети до С-300, 4 БПЛА типу Shahid-136 та один БПЛА Ланцет-3. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
Нагадаємо, вранці 31 жовтня у всіх регіонах України було оголошено повітряну тривогу. Через деякий час у низці українських міст пролунали вибухи. Влучення в Київській, Запорізькій, Чернівецькій, Черкаській, Харківській, Кіровоградській, Вінницькій областях. У частині областей спостерігаються проблеми з електро- та водопостачанням. Прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що росіяни пошкодили 18 об'єктів. Більшість – енергетичні.
Нагадаємо, вранці 31 жовтня у всіх регіонах України було оголошено повітряну тривогу. Через деякий час у низці українських міст пролунали вибухи. Влучення в Київській, Запорізькій, Чернівецькій, Черкаській, Харківській, Кіровоградській, Вінницькій областях. У частині областей спостерігаються проблеми з електро- та водопостачанням. Прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що росіяни пошкодили 18 об'єктів. Більшість – енергетичні.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі