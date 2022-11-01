Масований удар по Україні 31 жовтня коштував росії $760 млн - Forbes

17:43 01 листопада Київ, Україна





Як стало відомо, 31 жовтня рф випустила 55 крилатих ракет Х-101, 22 зенітних ракети до С-300, одну авіаційну ракету Х-59 і п'ять БПЛА різних типів. Масований удар по Україні 31 жовтня коштував окупантам приблизно 760 мільйонів доларів, пише Forbes . Журналісти видання підрахували загальну суму випущених по Україні ракет різних типів та БПЛА.Як стало відомо, 31 жовтня рф випустила 55 крилатих ракет Х-101, 22 зенітних ракети до С-300, одну авіаційну ракету Х-59 і п'ять БПЛА різних типів.

“Для розрахунку вартості цих ракет Forbes використав такі оцінки: вартість ракети Х-101 – $13 млн, зенітна ракета до С-300 – $2 млн, БПЛА різних типів разом із ракетою Х-59 – близько $1 млн. Загальна вартість усіх випущених 31 жовтня ракет та дронів – близько $760 млн”, – підрахували у Forbes.

Вранці 31 жовтня росія застосувала по цивільних об'єктах України 55 крилатих ракет Х-101 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітні ракети до С-300, 4 БПЛА типу Shahid-136 та один БПЛА Ланцет-3. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.



Нагадаємо, вранці 31 жовтня у всіх регіонах України було оголошено повітряну тривогу. Через деякий час у низці українських міст пролунали вибухи. Влучення в Київській, Запорізькій, Чернівецькій, Черкаській, Харківській, Кіровоградській, Вінницькій областях. У частині областей спостерігаються проблеми з електро- та водопостачанням. Прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що росіяни пошкодили 18 об'єктів. Більшість – енергетичні.