Марченко: курсова динаміка гривні в порядку

Сергій Марченко зазначив, що не варто боятися курсової динаміки гривні. Міністр фінансів зауважив, що міністерство контролює те, що відбувається і приводів для занепокоєння немає.

"Якщо у нас ситуація в економіці складається така, що курс потрібно зміцнювати або девальвувати, на це потрібні підстави. На сьогодні немає ніяких підстав для зміни курсової динаміки", - сказав Марченко.

Він додав, що внаслідок різниці реального курсу і закладеного до держбюджету на 2020 рік митниця може недовиконати план по надходженнях, однак це буде компенсовано за рахунок економії на обслуговуванні держборгу. Державний бюджет на цей рік виходить з розрахунків середньорічного курсу 29,5 грн / $ 1.