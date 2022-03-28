Марченко і Патроне обговорили співдружність України та ЄБРР

Міністр фінансів України Сергій Марченко провів 3 листопада зустріч з директором Європейського банку реконструкції та розвитку в країнах Східної Європи і Кавказу Маттео Патроне, в ході якої обговорювався поточний стан реалізації проєктів, які підтримує ЄБРР в Україні, і перспективи подальшого співробітництва.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
На зустрічі також обговорювалися напрямки підтримки ліквідності державних компаній в рамках пакету Солідарності ЄБРР в боротьбі з COVID-19.
ЄБРР є одним з найбільших інституційних інвесторів в Україні. На стадії реалізації знаходиться 8 спільних з ЄБРР проєктів загальним обсягом кредитів на суму в 1 701,0 млн євро. Обсяг використання коштів кредитів ЄБРР щодо цих проєктів станом на 1 листопада 2020 року - 915,2 млн євро (53,8% загальної суми кредиту).
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