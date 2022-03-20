Малий і середній бізнес беруть кредити через програму «Доступні кредити 5-7-9%» - скільки видано

Пресслужба Міністерства фінансів розповіла про роботу державної програми для малого та середнього бізнесу. За тиждень роботи «Доступні кредити 5-7-9%» були видані на загальну суму 1,5 млрд гривень. Згідно зі звітом, кредити отримали 496 підприємців.

Відтоді, як почала діяти відповідна програма, банки видали 18 тисяч 637 кредитів на 49 мільярдів гривень. 19,11 млрд гривень - як рефінансування попередніх кредитів, 6,17 млрд гривень - на інвестиційні цілі, 23,7 млрд гривень - антикризові кредити.

Найбільше кредитів - 48% - видано представникам сільського господарства, 24% - торгівлі і виробництва, 16% - промислової переробки. Львівська, Харківська та Київська області є лідерами за кількістю отриманих дешевих кредитів.

В цілому Фонд розвитку підприємництва співпрацює з 33 українськими банками.

Нагадаємо, що відтепер українці будуть брати кредити за новими правилами. Серед змін - скасування заборони на нарахування пені і штрафів за кредитним боргом (це стосується тих кредитів, які були надані після 1.05.2021 року); скасування заборони на стягнення заставного майна (норма поширюється на кредити, також взяті після 1 травня поточного року).