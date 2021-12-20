Макроекономічний прогноз 2020 не буде переглянуто

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства не планує переглядати макроекономічний прогноз на 2020 рік. Про це глава міністерства Ігор Петрашко заявив в інтерв'ю.
"Макропрогноз закладається під бюджет. Будемо починати працювати над бюджетом на наступний рік, почнемо думати над оновленням макропрогнозу. За нинішньої турбулентності країни не оновлюють офіційні макропрогнози. Навіть прогнози аналітиків вражають різноманіттям: Світовий банк одну цифру називає, МВФ - в три рази "іншу". І це зрозуміло - важко зробити прогноз за умови невизначеності щодо відкриття ринків, кордонів, другої хвилі захворюваності ", - сказав Петрашко.
При цьому міністр визнав, що закладені Мінекономіки показники для розрахунку держбюджету на 2020 рік не відповідають дійсності.
У той же час глава Мінекономіки додав, що, на його думку, зростання цін має бути вищим.
"Я вважаю, що інфляція повинна бути трохи вище для нашої економіки в короткостроковому періоді ... може, 8%, може, 9%. Це здорова буде інфляція, яка дасть підприємствам рости ", - вважає Петрашко.
Як повідомлялося, раніше колишній глава НБУ Яків Смолій розповів про вимоги міністра економіки Ігоря Петрашко девальвувати курс гривні, привівши його у відповідність з закладеним в держбюджет.
Нагадаємо, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко неодноразово заявляв, що Нацбанк своєю невиправдано жорсткою монетарною політикою на шкоду економікеогранічівает інфляцію і прогнозує її за підсумками року на рівні 6%, тоді як закладений в держбюджет прогноз Мінекономіки становить 11,6%.
У свою чергу в НБУ підкреслювали, що мозіція Мінекономіки про необхідність розгону інфляції вище цільового коридору несе загрозу неконтрольованого зростання цін і вдарить по найбільш незахищених верствах населення, а також не дозволить знижувати ставки по кредитах.
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