Макроекономічний прогноз 2020 не буде переглянуто

17:48 07 липень Київ, Україна

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства не планує переглядати макроекономічний прогноз на 2020 рік. Про це глава міністерства Ігор Петрашко заявив в інтерв'ю.

"Макропрогноз закладається під бюджет. Будемо починати працювати над бюджетом на наступний рік, почнемо думати над оновленням макропрогнозу. За нинішньої турбулентності країни не оновлюють офіційні макропрогнози. Навіть прогнози аналітиків вражають різноманіттям: Світовий банк одну цифру називає, МВФ - в три рази "іншу". І це зрозуміло - важко зробити прогноз за умови невизначеності щодо відкриття ринків, кордонів, другої хвилі захворюваності ", - сказав Петрашко.

При цьому міністр визнав, що закладені Мінекономіки показники для розрахунку держбюджету на 2020 рік не відповідають дійсності.

"Так, дійсно, закладені цифри передбачали високу інфляцію. Але це не просто якась вигадка - це наша спільна робота з Мінфіном, з МВФ. Ми не змінюємо на даний момент макропрогноз, тому інфляція - тільки один з параметрів. Тому ми не бачимо зараз необхідності ", - сказав Петрашко.

У той же час глава Мінекономіки додав, що, на його думку, зростання цін має бути вищим.

"Я вважаю, що інфляція повинна бути трохи вище для нашої економіки в короткостроковому періоді ... може, 8%, може, 9%. Це здорова буде інфляція, яка дасть підприємствам рости ", - вважає Петрашко.

Як повідомлялося, раніше колишній глава НБУ Яків Смолій розповів про вимоги міністра економіки Ігоря Петрашко девальвувати курс гривні, привівши його у відповідність з закладеним в держбюджет.

Нагадаємо, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко неодноразово заявляв, що Нацбанк своєю невиправдано жорсткою монетарною політикою на шкоду економікеогранічівает інфляцію і прогнозує її за підсумками року на рівні 6%, тоді як закладений в держбюджет прогноз Мінекономіки становить 11,6%.

У свою чергу в НБУ підкреслювали, що мозіція Мінекономіки про необхідність розгону інфляції вище цільового коридору несе загрозу неконтрольованого зростання цін і вдарить по найбільш незахищених верствах населення, а також не дозволить знижувати ставки по кредитах.