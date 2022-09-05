Ляшко розповів про підвищення зарплат медикам до 20 000 гривень

18:23 15 жовтня Київ, Україна

Конкурентна зарплата працівників медицини - один із пріоритетних напрямків економічної галузі країни в 2022 році.



В ефірі однієї з українських телепередач глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що з початку 2022 року заробітна плата медиків середньої ланки не опуститься нижче 13,5 тисячі гривень, а зарплати лікарів - не нижче 20 тис. гривень.



Обов'язковою умовою підвищення окладу залишається робота медиків відповідно до програми медичних гарантій.



Відзначимо, що протягом першого року дії Програми медичних гарантій (це 3 квартали 2020 року і перший квартал 2021) спеціалізовані медустанови отримали за надані послуги більше 100 000 000 000 гривень.