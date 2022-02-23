Львівська область стала лідером за темпами виробництва сільської продукції

19:24 23 лютий Київ, Україна

У січні 2022 року обсяг сільськогосподарського виробництва у Львівській області порівняно із січнем минулого року зріс на 116,5%.



Про це повідомляє прес-служба Департаменту агрополітики Львівської ОДА.



Сільськогосподарські підприємства наростили обсяги продукції на 28,2%, господарства населення, на які припадає дві третини сільськогосподарського виробництва, зменшили обсяги продукції на 4,4%.



Обсяг виробництва валової продукції січні формувався з допомогою галузі тваринництва. В області стрімко розвивається галузь свинарства та птахівництва. Зокрема, поголів'я свійської птиці на 1 лютого 2022 року становить 11,3 млн.. голів, що більше до відповідної дати минулого року на 0,9 млн. голів, або на 8,4%, свиней – 442,2 тис. голів, що більше на 67,6 тис.. голів чи 18,0%.



Відтак, за кількістю поголів'я свиней область знаходиться на 2 місці серед регіонів України, поголів'я птаха – 5 місце.



В аграрних підприємствах збільшено обсяги виробництва м'яса у живій вазі на 15,8%, яєць на 3,4% та вирощування сільськогосподарських тварин на 29,6%.