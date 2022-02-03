Лукашенко торгує нафтопродуктами в обхід санкцій

Експорт продуктів нафтопереробної промисловості з Білорусі до Естонії збільшився до рекордного рівня, незважаючи на санкції, накладені ЄС та США.
Про це йдеться у спільному журналістському розслідуванні видань "Eesti Päevaleht", "Re: Baltica" та "Белсат".
Зазначається, що керує процесами із незаконної торгівлі великих масштабів ніхто інший, як олігарх Микола Воробей, якого за очі називають "енергетичним гаманцем" Олександра Лукашенка.
Про це йдеться у спільному журналістському розслідуванні видань "Eesti Päevaleht", "Re: Baltica" та "Белсат".
Зазначається, що керує процесами із незаконної торгівлі великих масштабів ніхто інший, як олігарх Микола Воробей, якого за очі називають "енергетичним гаманцем" Олександра Лукашенка.
Фактично путінська маріонетка, яка виконує функції самопроголошеного президента в Мінську, продовжує заробляти сотні мільйонів євро за допомогою Естонії, частина з яких спрямована на фінансування силових органів, покликаних утримувати білоруський народ у покорі.
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