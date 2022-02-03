Лукашенко торгує нафтопродуктами в обхід санкцій

10:15 02 лютий Київ, Україна





Про це йдеться у спільному журналістському розслідуванні видань "Eesti Päevaleht", "Re: Baltica" та "Белсат".



Зазначається, що керує процесами із незаконної торгівлі великих масштабів ніхто інший, як олігарх Микола Воробей, якого за очі називають "енергетичним гаманцем" Олександра Лукашенка. Експорт продуктів нафтопереробної промисловості з Білорусі до Естонії збільшився до рекордного рівня, незважаючи на санкції, накладені ЄС та США.Про це йдеться у спільному журналістському розслідуванні видань "Eesti Päevaleht", "Re: Baltica" та "Белсат".Зазначається, що керує процесами із незаконної торгівлі великих масштабів ніхто інший, як олігарх Микола Воробей, якого за очі називають "енергетичним гаманцем" Олександра Лукашенка.

«За наявними у нас відомостями, естонські бізнесмени, які минулого року імпортували майже втричі більше білоруських нафтопродуктів, ніж роком раніше, на відміну від сусідніх Латвії та Литви. У них чимала вигода від транзитної торгівлі з диктаторським режимом, встановленим Лукашенком у Білорусі. У нас є доведені факти того, що в цей час до Естонії надходить більше третини перероблених білоруських нафтопродуктів, які раніше потрапляли до латвійських та литовських портів. Контролює вказану схему наближений до Лукашенка олігарх Воробей, який потрапив під санкції. На додачу, афілійовані з ним компанії займаються фальсифікацією товарних штрих-кодів, що дозволяє білоруським цистернам переміщатися естонськими залізницями без урахування введених торгових обмежень», – стверджують журналісти-розслідувачі.

Фактично путінська маріонетка, яка виконує функції самопроголошеного президента в Мінську, продовжує заробляти сотні мільйонів євро за допомогою Естонії, частина з яких спрямована на фінансування силових органів, покликаних утримувати білоруський народ у покорі.