Лукашенко назвав причину відмови України перевозити білоруські добрива

09:07 07 лютий Київ, Україна



Найімовірнішою причиною політик вважає не сам вид добрив (хлоркалій), а їхній обсяг. 11-12 мільйонів тонн - маса, яку необхідно перемістити, що зробити вкрай складно через вагу.



При цьому він уточнив, що спочатку Україна сама запропонувала провести відповідні роботи, проте пізніше відмовилася. Лукашенко вважає, що штучно їх зупинили. Під час інтерв'ю одному з російських телеканалів Олександр Лукашенко розповів про можливі причини, чому українська сторона відмовилася перевалювати калійні добрива через порт в Одесі.Найімовірнішою причиною політик вважає не сам вид добрив (хлоркалій), а їхній обсяг. 11-12 мільйонів тонн - маса, яку необхідно перемістити, що зробити вкрай складно через вагу.При цьому він уточнив, що спочатку Україна сама запропонувала провести відповідні роботи, проте пізніше відмовилася. Лукашенко вважає, що штучно їх зупинили.



Раніше, як відомо, від перевезення білоруського калію відмовилася Литва, а умови перевалу через Росію поки що залишаються не узгодженими.