Лондонський морський ринок страховиків оголосив морську територію рф військовою зоною

17:40 06 квітня Київ, Україна

Лондонський морський ринок страховиків (London Marine Insurance Market), найбільший ринок у світі (приблизно третина частки ринку страховки всіх торгових суден у світі), оголосив усі морські води рф "військовою зоною", це не тільки Чорне море, а й Балтика та порти Далекого Сходу.