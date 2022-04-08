Лондонський морський ринок страховиків оголосив морську територію рф військовою зоною

Лондонський морський ринок страховиків (London Marine Insurance Market), найбільший ринок у світі (приблизно третина частки ринку страховки всіх торгових суден у світі), оголосив усі морські води рф "військовою зоною", це не тільки Чорне море, а й Балтика та порти Далекого Сходу.
Що означає оголосити морську територію "військовою зоною"?
Тепер, коли судно збирається зайти на таку територію, власник судна зобов'язаний повідомити свого страховика та заплатити спеціальну "воєнну премію". Такі премії сягають 5% вартості всього судна. Наприклад, типове судно коштує $30 млн і страхова премія, щоб зайти до «військової зони», сягає $1,5 млн.
Тобто, щоб виправдати таке — судно має бути завантажене чимось супер дорогим (типу мікрочіпів чи ліками).
Тепер жодне судно, яке належить компаніям із багатих країн, туди просто не піде — це нерентабельно.
Ця новина робить практично неможливою торгівлю рф з дуже великою частиною світу. Треба очікувати, що інші великі ринки (насамперед Бермуди і Швейцарія) скоро підуть за цим прикладом.
Тепер, коли судно збирається зайти на таку територію, власник судна зобов'язаний повідомити свого страховика та заплатити спеціальну "воєнну премію". Такі премії сягають 5% вартості всього судна. Наприклад, типове судно коштує $30 млн і страхова премія, щоб зайти до «військової зони», сягає $1,5 млн.
Тобто, щоб виправдати таке — судно має бути завантажене чимось супер дорогим (типу мікрочіпів чи ліками).
Тепер жодне судно, яке належить компаніям із багатих країн, туди просто не піде — це нерентабельно.
Ця новина робить практично неможливою торгівлю рф з дуже великою частиною світу. Треба очікувати, що інші великі ринки (насамперед Бермуди і Швейцарія) скоро підуть за цим прикладом.
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