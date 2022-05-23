Локдаун збільшить безробіття - експертна думка

Друга хвиля локдауну вдарить не тільки по середньому і малому бізнесу, а й по рівню безробіття. Економічні аналітики впевнені, що кількість безробітних зросте в кілька разів - особливо в сфері послуг.

Як прокоментував український економіст Андрій Новак, на цей момент такі сфери, як торгівля, громадське харчування, обслуговування - найбільше постраждали від пандемії коронавірусу.

Зокрема, співробітники і сама галузь постійно стикаються зі всілякими обмеженнями в своїй роботі, тому новий жорсткий карантин може стати остаточною крапкою для деякого бізнесу і його співробітників.

«Саме тут найбільші втрати і найбільше зростання як рівня безробіття, так і кількості працівників, яких відправили у вимушену відпустку. Локдаун, запланований на січень, звичайно, цю кризову ситуацію в сфері послуг посилить», - вважає він.

Нагадаємо, що з суботи, 19 грудня, в Україні вже діють нові обмеження по локдауну в зв'язку з пандемією коронавірусу. Карантин продовжено до 28 лютого 2021 року. Інформація про всі обмеження по локдауну опублікована на порталі Кабінету Міністрів.