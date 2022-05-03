Локалізація виробництва підніме ВВП України на 3,9%

Ігор Гужва заявив про те, що Україні може вдатися підвищити свій внутрішній валовий продукт (ВВП) на 3,9%. Голова правління Центру розвитку ринкової економіки CMD-Ukraine вважає, що цьому сприятиме ухвалення законопроєкту про локалізацію виробництва.

За його словами, в найближчі п'ять років обсяг публічних закупівель, для яких можна застосувати норми даного законопроєкту, складе 150 млрд гривень.

"Якщо ми будемо витрачати ці кошти на публічні закупівлі громадського транспорту, залізничного транспорту, комунальної спеціальної техніки та енергетичного обладнання із залученням місцевого виробництва, як передбачено законопроєктом, ми отримаємо зростання ВВП майже на 4%, я думаю, він буде трохи більше, тому що ми зараз говоримо про інші важливі області, які планують включити після прийняття закону", - сказав він.

Крім того, експерт прогнозує, що прийняття законопроєкту дозволить забезпечити в найближчі п'ять років зростання переробної промисловості на 10,7%, а також збільшення надходжень до бюджету на 8,2%.

Також він підкреслив, що в Україні рівень проникнення імпорту в державних закупівлях складає 38%, тоді як в Європі і США цей показник не перевищує 7-10%.