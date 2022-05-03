Локалізація виробництва підніме ВВП України на 3,9%

Ігор Гужва заявив про те, що Україні може вдатися підвищити свій внутрішній валовий продукт (ВВП) на 3,9%. Голова правління Центру розвитку ринкової економіки CMD-Ukraine вважає, що цьому сприятиме ухвалення законопроєкту про локалізацію виробництва.
За його словами, в найближчі п'ять років обсяг публічних закупівель, для яких можна застосувати норми даного законопроєкту, складе 150 млрд гривень.
Крім того, експерт прогнозує, що прийняття законопроєкту дозволить забезпечити в найближчі п'ять років зростання переробної промисловості на 10,7%, а також збільшення надходжень до бюджету на 8,2%.
Також він підкреслив, що в Україні рівень проникнення імпорту в державних закупівлях складає 38%, тоді як в Європі і США цей показник не перевищує 7-10%.
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