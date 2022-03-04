Логістичний гуманітарний хаб відкрився на Закарпатті

На базі заводу Єврокар запустився центр з доставки гуманітарних вантажів, який приймає допомогу від країн Євросоюзу для України, що воює з військами російського окупанта.
Про це повідомили у Мінінфраструктурі.
Влада Закарпатської області спільно з Укрзалізницею організує ритмічну та безперебійну роботу хаба, який доставлятиме гуманітарні вантажі на найбільш постраждалі території країни — Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя та Одесу.
Локація хаба дозволяє отримувати та відправляти вантажі залізницею, оскільки має під'їзну колію двох видів — європейського зразка (1435) та українського (1520). Перший гуманітарний вантаж залізницею з хаба вирушив до Харкова.
Пріоритетними типами вантажів є медикаменти, засоби гігієни, продукти харчування тривалого зберігання, одяг, бутильована вода, дитячі продукти (їжа, підгузки тощо), спальні мішки та каремати.
Прохання надавати вантажі цілими упаковками, бажано на піддонах.
Контактний телефон: +380 50 96 12 607
Єврокар – офіційний виробник авто Škoda в Україні, це один із найбільших виробників легкових авто в Україні, розташований у смт Соломонове, відстань від кордону з Угорщиною 1,5 км, зі Словаччиною – 2 км. Разом із індустріальним парком "Соломонове" підприємство складає Закарпатський автомобільний кластер.
Влада Закарпатської області спільно з Укрзалізницею організує ритмічну та безперебійну роботу хаба, який доставлятиме гуманітарні вантажі на найбільш постраждалі території країни — Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя та Одесу.
Локація хаба дозволяє отримувати та відправляти вантажі залізницею, оскільки має під'їзну колію двох видів — європейського зразка (1435) та українського (1520). Перший гуманітарний вантаж залізницею з хаба вирушив до Харкова.
Пріоритетними типами вантажів є медикаменти, засоби гігієни, продукти харчування тривалого зберігання, одяг, бутильована вода, дитячі продукти (їжа, підгузки тощо), спальні мішки та каремати.
Прохання надавати вантажі цілими упаковками, бажано на піддонах.
Контактний телефон: +380 50 96 12 607
Єврокар – офіційний виробник авто Škoda в Україні, це один із найбільших виробників легкових авто в Україні, розташований у смт Соломонове, відстань від кордону з Угорщиною 1,5 км, зі Словаччиною – 2 км. Разом із індустріальним парком "Соломонове" підприємство складає Закарпатський автомобільний кластер.
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