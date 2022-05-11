Лише 1% українців вважають себе представниками середнього класу

Згідно з даними Держстату, в Україні лише 1% громадян вважають себе "середнім класом", в той час, як 67% відносять себе до категорії бідних.
Такі дані наводяться в звіті "Самооцінка домогосподарствами рівня своїх доходів" за 2020 рік.
При цьому, в графі для тих, хто зараховує себе до заможних, стоїть прочерк.
Оцінюючи рівень своїх доходів за минулий рік, 11,8% українців відповіли, що доходів було достатньо і вдається робити заощадження, 48,4% - досить, але заощаджень не робили, 36,6% - постійно відмовляли собі в найнеобхіднішому, крім харчування.
Ще 3,2% українців не вдалося забезпечити навіть достатнє харчування.
Відповідаючи на питання про рівень доходів, який би дозволив вважати себе представником середнього класу, більшість (понад 70%) громадян назвали цифру понад 22 тис. гривень на місяць, ще 15% вважають достатньою суму 18-20 тис. гривень.
Для того, щоб не відчувати себе бідними, більшість українців вважають достатньою суму близько 10 тисяч гривень.
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