Лише 1% українців вважають себе представниками середнього класу

17:28 09 серпня Київ, Україна

Згідно з даними Держстату, в Україні лише 1% громадян вважають себе "середнім класом", в той час, як 67% відносять себе до категорії бідних.

Такі дані наводяться в звіті "Самооцінка домогосподарствами рівня своїх доходів" за 2020 рік.

"До представників середнього класу зараховують себе тільки 1% домогосподарств, до небідних, але ще не середнього класу - 31,9%, до бідних - 67,1%", - говориться в звіті.

При цьому, в графі для тих, хто зараховує себе до заможних, стоїть прочерк.



Оцінюючи рівень своїх доходів за минулий рік, 11,8% українців відповіли, що доходів було достатньо і вдається робити заощадження, 48,4% - досить, але заощаджень не робили, 36,6% - постійно відмовляли собі в найнеобхіднішому, крім харчування.



Ще 3,2% українців не вдалося забезпечити навіть достатнє харчування.



Відповідаючи на питання про рівень доходів, який би дозволив вважати себе представником середнього класу, більшість (понад 70%) громадян назвали цифру понад 22 тис. гривень на місяць, ще 15% вважають достатньою суму 18-20 тис. гривень.



Для того, щоб не відчувати себе бідними, більшість українців вважають достатньою суму близько 10 тисяч гривень.