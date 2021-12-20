Ліцензія на гральний бізнес: ціна 2021

Українська влада після легалізації грального бізнесу зробила великі ставки на цей варіант поповнення бюджету. Згідно з планом держбюджету, в 2021 році українська скарбниця поповниться на 7,4 млрд гривень. Журналісти MYC вирішили дізнатися докладніше - скільки коштує ліцензія в цьому році і звідки Україна планує отримувати гроші.

В цьому році отримати ліцензію на букмекерську діяльність вже встигла компанія «Паріматч». Ліцензія видана строком на п'ять років, а її вартість становить 180 млн грн. Також Комісія з регулювання азартних ігор видала 4 ліцензії на роботу онлайн-казино. Їх отримали «Паріматч», «Спейсікс» (Cosmolot), «Геймдев» і «Ферст елемент». Всі ліцензії розраховані на п'ять років і коштують по 39 млн грн.

Вартість ліцензії на азартні ігри залежить від розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня року, в якому вона видається. Кошти за неї сплачують щорічно рівними частинами.

Станом на 1 січня 2021 мінімальна зарплата в Україні - 6 тис. грн. Дорожче коштуватиме ліцензія на проведення азартних ігор в казино Києва - 360 млн грн.

180 млн грн коштує ліцензія на азартні ігри в казино в інших містах, ліцензія на букмекерську діяльність в пунктах і Інтернеті. За проведення азартних ігор у залах ігрових автоматів потрібно заплатити 45 млн грн, за азартні ігри в онлайн-казино - 39 млн грн.

Дешевше поставити ігровий автомат - в рік потрібно платити тільки 36 тис. грн.