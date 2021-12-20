Лісовому фонду України з початку року завдано збитків на 470 мільйонів, – Держекоінспеція

11:41 17 грудень Київ, Україна

Лісовому фонду України з початку року завдано збитків на 470 мільйонів гривень.

Про це йдеться в останньому звіті Держекоінспекції.



Фахівці Держекоінспекції за одинадцять місяців 2021 року склали майже шість тисяч протоколів за порушення природоохоронного законодавства. За результатами державного контролю найбільшу суму збитків у 250 мільйонів гривень завдано лісовому фонду у Вінницькій області.



Серед найбільш поширених порушень – рубання дерев без оцінки впливу на навколишнє середовище, пошкодження та знищення лісових культур та молодняку. З початку року Держекоінспекція передала правоохоронцям близько 500 справ про порушення природоохоронного законодавства щодо лісів та рослинного світу.



Нагадаємо, у Державній екологічній інспекції озвучили суму збитків, які зазнала Україна від незаконного рубання лісів. За словами голови ДЕІ Андрія Мальованого, у січні-вересні поточного року завдано збитків на 375 мільйонів гривень.



Зазначимо, Державне агентство лісових ресурсів у період з 1 серпня по 30 вересня 2021 року реалізувало 1,37 млн кубометрів необробленої деревини на понад 4 млрд грн.