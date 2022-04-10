Лазебна про підвищення пенсій для інвалідів-ліквідаторів аварії на ЧАЕС - подробиці

18:00 12 липня Київ, Україна

Міністр соціальної політики Марина Лазебна в своєму інтерв'ю для ЗМІ розповіла про підвищення пенсії. Український уряд планує підвищення виплат для інвалідів з 1 січня 2022 року. Понад 30 тисяч українців, що мають інвалідність внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС, зможуть отримати на 40% більше.

«29 червня був прийнятий в цілому урядовий законопроєкт № 4555 про підвищення рівня пенсійного забезпечення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та осіб, які постраждали від цієї катастрофи. Це дозволить з 1 січня 2022 для більш ніж 30 000 осіб з інвалідністю з переліку ліквідаторів аварії на ЧАЕС підвищити пенсії в середньому на 40% », - сказала Лазебна.

За її словами, в наступному році також планується напрацювання рішення про додаткову пенсію за шкоду, заподіяну здоров'ю, якого чекають 700 тисяч осіб.

«Три алгоритми підвищення пенсій (в зв'язку з підвищеннями розмірів мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, індексацією) збережуться в 2022 році», - запевнила міністр соцполітики.

За її словами, уряд залучає кошти держбюджету насамперед для продовження виконання ініційованої президентом соціальної програми для людей похилого віку.