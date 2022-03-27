Курси валют: після трьох днів вихідних гривня зміцнилася

08:08 29 червня Київ, Україна

Згідно з офіційним курсом Нацбанку, гривня щодо долара і євро зміцнилася на 6 і 5 копійок відповідно.



Офіційний курс гривні до долара на 29 червня встановлений на такому рівні: 27,3964 гривні за 1 долар (- 0,0625 грн). При цьому курс долара на 25 червня становив: 27,4589 гривні за 1 долар.



Курс євро встановлений на позначці 32,74 гривні за євро. Це на п'ять копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.



Офіційний курс євро на 29 червня встановлений на такому рівні: 32,7401 гривні за євро (-0,0527 грн). При цьому курс євро на 25 червня становив 32,7928 гривні за євро.