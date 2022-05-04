Курси валют від НБУ: гривня впевнено зростає щодо долара

14:17 04 грудня Київ, Україна

На українському валютному ринку свято гривні - намітилося зростання національної валюти щодо долара. Як стало відомо, згідно з даними Національного банку України, на сьогодні, 4 грудня, офіційно гривня зросла більш ніж на 13 копійок щодо долара, але знизилася майже на 9 копійок до євро.

Таким чином, офіційний курс гривні до долара виріс другий день поспіль після затяжного зниження. За цей час долар наблизився до максимуму з початку року. Що стосується євро, то його курс знову виріс до максимуму майже за три роки. Вищим курс був 6 лютого 2018 року - 34,51 гривні за долар.

Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:

- 100 доларів США - 2830,38 гривні (-0,1329 грн).

- 100 євро - 3440,47 гривні (+0,0887 грн).

На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу впав на 4 копійки - до 28,28 гривні за долар, курс в покупці впав на 5 копійок - до 28,25 гривні за долар. Курс євро в продажу підріс на 18 копійок - 34,38 гривні за євро.

Раніше в четвер стало відомо, що курс долара впав до дворічного мінімуму до інших основних світових валют. Це сталося на оптимізмі з приводу переговорів про стимулювання економіки США, ставок на успішне впровадження вакцин проти COVID-19 і відновлення економіки Китаю.