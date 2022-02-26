Курс валют перестав стрімко рости, але підвищується

15:24 05 жовтень Київ, Україна

Темпи зростання долара знизилися, хоча експерти відзначають, що курс щодо гривні все одно зростає.

Торги на міжбанківському валютному ринку відкрилися в понеділок 28 вересня на позначці 28,25/28,32 гривні (відповідно, «бід»/«оффер»). Активні виплати відшкодування ПДВ експортерам в останні дні вересня привели до зниження пропозиції валюти, а те, що виставлялося на продаж, банки прагнули продати якомога дорожче.

У понеділок Національний банк зробив спробу зупинити зростання, оголосивши про готовність продавати валюту за ціною 28,33 гривні, але по факту не продав в цей день жодного долара. Другий раз регулятор з'явився на ринку в четвер 1 жовтня, коли почали проявляти підвищену активність фірми-нерезиденти. Вони конвертували гривню, отриману від виплати дивідендів, а також продажу та погашення ОВДП.

На цей раз обійтися тільки «вербальними» інтервенціями не вийшло: Національний банк продав за ціною 28,35 гривні порядку 40-50 млн доларів. Втім, це лише загальмувало зростання, і в п'ятницю воно продовжилося. Закрили тиждень на рівні 28,365/28,38 гривні - на 7,5 копійок на позиції «бід» і на 6,5 копійок на позиції «оффер» вище, ніж тижнем раніше.

Готівковий долар минулого тижня додав в ціні ще 10 копійок. Вранці понеділка 28 вересня долар на київських оптах продавали по 28,32-28,33 гривні. Мінімальна ціна за тиждень було зафіксована ввечері середи 30 вересня і вранці четверга 1 жовтня: можна було знайти долар по 28,31 і навіть по 28,30 гривні. Потім зростання продовжилося, і до вечора п'ятниці 2 жовтня його ціна піднялася до 28,42-28,43 гривні. Оператори готівкового валютного ринку повідомляють про стабільний попит з боку населення.