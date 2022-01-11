Курс валют НБУ на 31 серпня

Гривня продовжує втрачати свої позиції, так, в останній день літа 31 серпня, курс гривні до долара складе 27,48 грн за долар, курс євро зафіксований на позначці 32,73 грн за євро.
Офіційний курс долара за останній банківський день виріс на 2 копійки - сьогодні курс долара був на рівні 27,46 грн за долар. У той же час офіційний євро протягом останнього банківського дня подорожчав на 30 копійок - за станом на 28 серпня курс був встановлений на рівні 32,43 грн за євро.
Також Нацбанк встановив курс банківських металів на 31 серпня. Вартість золота встановлена на рівні 53 919,81 грн за унцію, що на 641,2 грн більше, ніж днем раніше. Курс срібла встановлений на рівні 758,77 грн за унцію - на 11,35 грн більше, ніж на 28 серпня. Вартість платини в понеділок буде на рівні 25 900,98 грн за унцію, що на 280,5 грн більше, ніж сьогодні.
Крім того, курс Bitcoin станом на вечір п'ятниці становить 11 454,8 дол.
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