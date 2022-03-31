Курс валют на міжбанку ввечері 2 липня

18:01 02 липня Київ, Україна

До закриття міжбанку валюти продовжили зростання: євро додав 10 копійок на покупці і 9 копійок на продажу, долар виріс на 5 копійок на обох операціях.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,3400-27,3600 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,3486-32,3723 грн/євро, торги по рублю - 0,3712-0,3716 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,22-27,44 гривні. Євро купують по 32,20 гривні, продають по 32,55 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,20-27,33 гривні, євро - 32,22-32,40 гривні.