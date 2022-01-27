Курс валют - долар до кінця тижня підніметься до 28 гривень

07:38 11 вересень Київ, Україна

Світові та українські експерти прогнозують падіння курсу гривні щодо валюти. Вже до кінця цього тижня на готівковому ринку курс може перевищити цифру в 28 грн за долар.

«На готівковому ринку гривня до кінця цього тижня може перевищити позначку у 28 гривень за долар. Але пройти цей рівень і закріпитися вище буде досить складно, враховуючи макроекономічну ситуацію на українському ринку», - прогнозує Максим Пархоменко.

Зараз на курс валют в Україні впливає передвиборча кампанія.

Однак під кінець року курс валют не дуже зміниться. Надалі він буде коливатися в межах 27-28 грн/дол., повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Курс в нинішньому році буде стабільним. Він буде коливатися в межах 27-28 грн, так, як зараз і є. Ми не бачимо причин для різкої зміни курсу в одну або в іншу сторону. Зараз одна з найбільш ситуацій і з золотовалютними резервами, з ліквідністю банків. Ми фактично більш ніж на два мільярди скоротили державний борг з початку року. Тому все у нас з курсом буде гаразд, запевняю вас», - заявив прем'єр-міністр.