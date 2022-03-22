Курс НБУ на 24 червня: євро стрімко зростає

Євро продовжує прискорене зростання, сьогодні ще швидше ніж вчора - плюс 14 копійок, а ось долар трохи впав - він подешевшав на 3 копійки.
Про це свідчать дані на сайті НБУ.
Курс валют на четвер, 24 червня:
100 доларів США - 27,27 грн (напередодні - 27,30 за долар)
100 євро - 32,60 грн (напередодні 32,46 за євро)
Курс валют на четвер, 24 червня:
100 доларів США - 27,27 грн (напередодні - 27,30 за долар)
100 євро - 32,60 грн (напередодні 32,46 за євро)
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