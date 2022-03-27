Курс гривні в листопаді - прогноз аналітиків

Курс гривні в листопаді може бути стабільним завдяки кільком факторам. Серед них зниження вартості нафти і збільшення валютного виторгу аграріїв. Згідно з аналітикою експертів, ціна за долар в листопаді буде коливатися в районі 27,9-29 гривень, євро трохи більше - 32,6-34 гривні.

«При збереженні політики невтручання регулятора нинішній тренд на зниження гривні в жовтні вже сповільнився в порівнянні з вереснем і може незабаром остаточно видихнути в міру активізації експорту аграрної продукції і збільшення валютного виторгу аграріїв. На користь гривні може піти і зниження цін на нафту, якщо воно буде продовжене. Це призведе до здешевлення імпортованих енергоносіїв. На початку листопада нафта вже знизилася до рівнів кінця травня. Долар протягом місяця буде торгуватися в діапазоні 27,9-29,0 грн, євро - в діапазоні 32,6-34,0 грн», - зазначив старший аналітик компанії«Альпарі» Іосуб.

За його словами, курс євро трохи менш передбачуваний, і може вийти за зазначені рамки в разі сильних коливань валютної пари EUR/USD на світовому ринку.

«Зниження гривні останнім часом пов'язане в першу чергу зі збільшенням попиту на валюту у зв'язку з поступовим відновленням ділової активності та зростанням попиту з боку імпортерів. Можна звернути увагу, що в порівнянні з вереснем зниження гривні сповільнилося. Тоді долар подорожчав на 3,0%, а євро - на 1,2%», - сказав експерт.

Гривня показала в жовтні не найслабший результат щодо долара. Слабкіше гривні виявився киргизький сом (-2,7% за місяць), вірменський драм (-1,1%) і казахський тенге (-0,7%). Якщо говорити про динаміку з початку року, гривня знизилася до долара на 16,7%. За цим показником її «випереджають» російський рубль (-22,0%) і білоруський рубль (-20,2%).