Курс гривні станом на 22 червня

13:52 22 червня Київ, Україна

Середній курс гривні у касах банків 22 червня знову дещо зміцнився та становив 35-35,6 грн за долар, на чорному ринку курс стабільний.



Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua.



Так, 22 червня середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США – 35-35,6 грн (курс на 21 червня – 35-35,7 грн);

Євро – 36,655-37,5 грн (курс на 21 червня – 36,7-37,7 грн).

У розрізі банків ПриватБанк пропонує курс долара на рівні 35,2-35,6 грн, Ощадбанк – 35-35,6 грн, Укрексімбанк – 34,9-35,6 грн, Райффайзен – 34,8-35,6 грн.



За даними finance.ua, котирування гривні проти долара на чорному ринку поступово міцніли протягом дня. Так, до 12:20 вони становили 35,21-35,34 грн за долар, хоча на день раніше коливалися на рівні 35,18-35,36 грн.