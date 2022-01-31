Курс гривні щодо долара на 2020-2023 роки

Світові експерти склали свою думку про курс гривні щодо однієї з найстабільніших світових валют - долара. Рейтингове агентство зробило макропрогноз, виходячи з показників економіки та низки інших цифр.
Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings оновило прогноз курсу гривні до долара на 2020-2023 роки. Очікується поступова девальвація. Про це йдеться в повідомленні агентства.
Як наголошується в повідомленні, Центральний банк втручається, щоб уникнути надмірної волатильності та збільшити резерви. Поки що у 2020 році НБУ здійснив чисту покупку валюти на суму 1,2 млрд доларів, попри деякі продажі в березні та липні для стабілізації гривні. Валютні резерви НБУ збільшуються з 2015 року шляхом позик і прямих покупок іноземної валюти. Валютні резерви на кінець серпня становили 29 млрд доларів.
Згідно з прогнозом, обмінний курс на кінець року складе:
- 2020 рік - 29,00 грн/долар
- 2021 рік - 30,00 грн долар
- 2022 рік - 30,50 грн/долар
- 2023 рік - 31,00 грн/долар
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