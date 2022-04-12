Курс гривні на 16-17 листопада 2020 року

Національний банк України на вівторок, 17 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,11 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 33,24 грн/євро, тобто гривня ослабла до євро на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс

Нацбанк на 16 листопада встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD-28,11 (16 листопада-28,12)

100 EUR - 33,24 (16 листопада-33,21)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,11/28,13 грн/дол., євро - на рівні 33,25/33,27 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на понеділок, 16 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,12 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 8 копійок в порівнянні з попереднім показником.