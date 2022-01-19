Курс гривні до євро зміцнився на 7 копійок. Курс валют

17:45 04 вересень Київ, Україна

Станом на 4 вересня 2020 року офіційний курс гривні виріс з 32,7996 грн за євро до 32,7319 грн за євро. При цьому щодо долара курс Нацбанку став слабшим на 5 копійок.

Офіційний курс гривні до долара НБУ послабшав до 27,6908 грн / дол. в порівнянні з 27,6428 грн / дол. днем раніше.

На міжбанківському ринку протягом торгової сесії в четвер, 4 вересня, котирування долара в покупці залишалися незмінними на рівні 27,68 грн., У продажу знизилися з 27,705 грн до 27,70 грн.

Котирування євро виросли в покупці з 32,6679 грн до 32,7897 грн, в продажу - з 32,6974 грн до 32,8106 грн.

Котирування по російському рублю підвищилися з 0,3658 грн до 0,3689 грн в покупці та з 0,3664 до 0,3693 грн в продажу.