Курс гривні до долара: 2021-2026

Міжнародний валютний фонд опублікував огляд у видавництві «Перспективи світової економіки». Мета огляду - прогноз позиції долара щодо гривні в світовій економіці. Прогноз містить інформацію на період 2021-2026 рік.

У порівнянні з минулим прогнозом, опублікованим в жовтні 2020 року, новий прогноз поліпшений. Згідно з даними МВФ, очікується наступний середньорічний курс гривні:

2021 - 27,98 грн / долар (раніше 28,12 грн / долар)

2022 - 27,61 грн / долар (раніше 27,96 грн / долар)

2023 - 27,59 грн / долар (раніше 28,10 грн / долар)

2024 - 27,75 грн / долар (раніше 28,10 грн / долар)

2025 - 27,75 грн / долар (раніше 28,10 грн / долар)

2026 - 27,75 грн / долар.

Нагадаємо, згідно з прогнозами банкірів, у другому кварталі 2021, тобто в найближчі три місяці, національна валюта може різко зміцнитися - до 27 грн/дол., завдяки активному продажу іноземної валюти насамперед аграріями.