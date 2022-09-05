Курс європейської валюти опустився до найнижчого рівня за 20 років

Європейська валюта з початку 2022 року продовжила слабшати щодо долара.
Про це повідомляє Le Figaro.
У понеділок, 5 вересня, євро коштував менше ніж 0,99 долара, оскільки європейська валюта постраждала від невизначеності європейської економіки після оголошення в п'ятницю про повну зупинку газопроводу "Північний потік-1" російським "Газпромом".
Євро впав на 0,71% до 0,9883 долара у понеділок близько 5:45 ранку за Гринвічем, що є найнижчим показником із грудня 2002 року.
З початку року європейська валюта продовжувала слабшати щодо долара.
У понеділок, 5 вересня, євро коштував менше ніж 0,99 долара, оскільки європейська валюта постраждала від невизначеності європейської економіки після оголошення в п'ятницю про повну зупинку газопроводу "Північний потік-1" російським "Газпромом".
Євро впав на 0,71% до 0,9883 долара у понеділок близько 5:45 ранку за Гринвічем, що є найнижчим показником із грудня 2002 року.
З початку року європейська валюта продовжувала слабшати щодо долара.
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