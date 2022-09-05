Курс європейської валюти опустився до найнижчого рівня за 20 років

11:41 05 вересня Київ, Україна

Європейська валюта з початку 2022 року продовжила слабшати щодо долара.

Про це повідомляє Le Figaro.



У понеділок, 5 вересня, євро коштував менше ніж 0,99 долара, оскільки європейська валюта постраждала від невизначеності європейської економіки після оголошення в п'ятницю про повну зупинку газопроводу "Північний потік-1" російським "Газпромом".



Євро впав на 0,71% до 0,9883 долара у понеділок близько 5:45 ранку за Гринвічем, що є найнижчим показником із грудня 2002 року.



З початку року європейська валюта продовжувала слабшати щодо долара.