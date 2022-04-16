Курс долара в Україні - прогноз експерта

Найбільш невдячний прогноз - це прогноз погоди і прогноз курсу валют. І все ж, своїм прогнозом на валютному ринку України поділився старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб. За розрахунками експерта, наступного тижня буде тривати помірне зростання курсу долара до гривні. Готівковий долар в банках може торгуватися на рівні 28,4/28,6 гривні, а на міжбанку - близько 28,5 гривень.
За його словами, за минулий тиждень курс долара до гривні помірно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,2-0,8%.
Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 28,20 до 28,26 грн (+ 0,2%). Попит/пропозиція долара на міжбанку за цей же час зросли з 28,11/28,13 до 28,33/28,34 (+ 0,8%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 28,12/28,34 до 28,27/28,50 (+ 0,5% / + 0,6%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,8%.
Подальша ситуація на валютному ринку залежить від продовження співпраці України з МВФ.
За його словами, перед урядом виникає кілька варіантів дій, але серед них немає хорошого.
Нагадаємо, на понеділок, 23 листопада, НБУ знизив курс гривні майже на 10 копійок щодо долара і більш ніж на 19 копійок до євро.
Також стало відомо, що Нацбанк відмовився від валютних інтервенцій на міжбанку другий тиждень поспіль. Протягом 16-20 листопада регулятор не проводив інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському ринку і не продавав валюту.
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