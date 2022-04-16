Курс долара в Україні - прогноз експерта

15:52 22 листопада Київ, Україна

Найбільш невдячний прогноз - це прогноз погоди і прогноз курсу валют. І все ж, своїм прогнозом на валютному ринку України поділився старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб. За розрахунками експерта, наступного тижня буде тривати помірне зростання курсу долара до гривні. Готівковий долар в банках може торгуватися на рівні 28,4/28,6 гривні, а на міжбанку - близько 28,5 гривень.

За його словами, за минулий тиждень курс долара до гривні помірно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,2-0,8%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 28,20 до 28,26 грн (+ 0,2%). Попит/пропозиція долара на міжбанку за цей же час зросли з 28,11/28,13 до 28,33/28,34 (+ 0,8%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 28,12/28,34 до 28,27/28,50 (+ 0,5% / + 0,6%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,8%.

Подальша ситуація на валютному ринку залежить від продовження співпраці України з МВФ.

"Схоже, до кінця року Україні доведеться забути не тільки про транш МВФ, але навіть про символічний візит місії фонду в країну. У бюджеті виникає дірка, яку незрозуміло, яким чином можна закрити", - сказав Іосуб.

За його словами, перед урядом виникає кілька варіантів дій, але серед них немає хорошого.

"Знову ж правильним варіантом було б оперативне впровадження антикорупційних реформ, включаючи реформу судової системи та питання з електронними деклараціями, це б сприяло відновленню співпраці з МВФ. Але чи вистачить на це політичної волі - питання відкрите", - констатував аналітик.

Нагадаємо, на понеділок, 23 листопада, НБУ знизив курс гривні майже на 10 копійок щодо долара і більш ніж на 19 копійок до євро.

Також стало відомо, що Нацбанк відмовився від валютних інтервенцій на міжбанку другий тиждень поспіль. Протягом 16-20 листопада регулятор не проводив інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському ринку і не продавав валюту.