Культуру і спорт фінансуватимуть менше

Дмитро Разумков заявив про рішення Верховної Ради скоротити статтю фінансування для культури і спорту. Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики зміг прокоментувати рішення парламенту.

Він зазначив, що рішення скоротити витрати Міністерства культури і інформаційної політики України прийняте через те, що його фінансування в цей час не є пріоритетним для України.

"У період кризи ми повинні дати можливість людям щось їсти, а не дивитися серіали", - заявив він.

Також чиновник згадав проблему коронавірусу і проблему того, що зараз уряду вже не вистачає бюджетних коштів на лікування українців. Він заявив, що в поточній ситуації країна і уряд повинні слідувати правильній внутрішній політиці.

Нагадаємо, що в Міністерстві охорони здоров'я України заявили про брак грошей для лікування хворих на коронавірус. Чиновниця зазначила, що у зв'язку з поточною проблемою МОЗ подав відповідну постанову про збільшення фінансування для Національної служби здоров'я на розгляд Кабміну.