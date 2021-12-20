Куди йдуть гроші, виділені на будівництво аеропорту в Дніпрі

На своїй сторінці в Facebook мер Дніпра Борис Філатов звинувачує Міністерство інфраструктури в скороченні бюджету, виділеного на будівництво аеропорту. На підтвердження своїх слів він опублікував відповідні документи. Більш того, Філатов стверджує, що вилучені з бюджету гроші підуть на організацію контролю безпеки транспорту, а також на зарплати співробітникам міністерства.

За його словами, з бюджету, виділеного на будівництво аеропорту в Дніпрі, можуть зняти 100 мільйонів гривень.

"Протягом останніх п'яти років я системно, і кожен день, відбудовувати права територіальної громади Дніпра в питанні будівництва нового аеропорту. І перед попереднім президентом і перед нинішнім. Перед усіма прем'єрами, які були в цій країні ", - пише Філатов.

Варто відзначити, що міністр інфраструктури Владислав Криклій спростовує цю інформацію, заявляючи, що будівництво міжнародного аеропорту в Дніпрі почнеться, як і зазначалося, вже в цьому році.

"У державному бюджеті на 2020 рік передбачено 100 млн грн на проектування і модернізацію аеропорту. Інформація, що їх забрали - фейк. Крім цього, за рахунок коштів 2019 направлено ще 200 млн грн для реалізації проекту. Тобто разом 300 млн грн ", - заявив міністр.

Нагадаємо, міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" в минулому році відзначив своє 75-річчя, ступінь конструктивного зносу його будівель досягає 50%, остання реконструкція ЗПС проводилася близько 30 років тому.

В кінці листопада 2019 року в Дніпропетровській ОДА оголосили, що новий аеродром міжнародного аеропорту почнуть будувати влітку 2020 року, і показали проект.

Повідомлялося, що аеропорт буде обладнаний новітніми системами навігації, метеорологічним і світлосигнальним обладнанням. Новий міжнародний термінал і VIP-термінал в єдиному комплексі отримають високу пропускну здатність - близько 3 млн мандрівників на рік.