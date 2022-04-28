Кубраков спростував заяву про платні дороги

Напередодні заступниця міністра інфраструктури Анна Юрченко зробила заяву
, що в Україні побудують шість платних автодоріг, глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков
спростував цю інформацію.
Проєкт про будівництво шести доріг передбачає державно-приватне партнерство, а не концесію, тому з водіїв плата не стягуватиметься.
"Поясню, чому ця інформація не відповідає дійсності, і що відбувається насправді", - написав Кубраков в Facebook.
Він пояснив, що проєкти державно-приватного партнерства - це формат "оплати частинами" інвестору від держави, без плати за проїзд.
"У жовтні 2020 Міністерство інфраструктури, Укравтодор, Всесвітній банк і Міжнародна фінансова корпорація в Україні презентували першу програму державно-приватного партнерства в дорожній галузі. Йдеться про 6 ділянок автодоріг загальною довжиною 1500 км, які були відібрані для потенційних пілотних проєктів ДПП:
- Харків - Дніпро - Запоріжжя (M-29, M-04, M-18),
- Бориспіль - Полтава (М-03),
- Херсон - Миколаїв (М-14),
- Київ - Житомир - Рівне (М-06),
- Ягодин - Ковель - Луцьк (М-07, М-19),
- Дніпро-Кривий Ріг - Миколаїв (M-04 H11).
В рамках цього проєкту плата за проїзд не стягуватиметься", - запевнив Кубраков.
За його словами, внески інвестора в рамках такої будівництва будуть компенсуватися за державний кошт, а не з кишені водіїв.
"Тобто, фактично, йдеться про своєрідний формат оплати частинами, який в світі більше відомий як "availability payments" або "плата за доступність". У чому вигода для інвестора? Крім виплат за виконану роботу, він також отримує на наступні 20-25 років контракт на утримання оновленої ділянки. Такий формат співпраці допомагає державі прискорити процес оновлення і якісного утримання доріг, а інвесторові - гарантувати прибуток в довгостроковій перспективі", - пояснює Кубраков.
Також він розповів, що зараз на етапі розробки знаходяться два потенційних концесійні проєкти: будівництво дороги Стрий-Мукачево і будівництво дороги Краковець-Броди-Рівне.
Міністр також зазначив, що гранична вартість зняття плати за проїзд визначена виключно для концесійних проєктів.
Крім того, Кубраков додав, що дороги Великого будівництва ніколи не будуть платними.
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