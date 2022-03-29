Хто в Україні отримує найбільші зарплати - рейтинг менеджерів українських компаній

Українцям став доступний рейтинг найбільш високооплачуваних керівників українських компаній. Згідно з результатами 2021 року було проаналізовано виплати в 300 найбільших компаніях України. Мова йде не про власників бізнесу, а про керівників і менеджерів.

Зарплата ТОПу зазвичай складається з базової частини і винагороди. В оцінці використовували дані про чисту зарплату, які надали найбільші HR-агентства України, назви яких на їхнє прохання не розкриваються. Важливо і те, що оцінювали доходи найманих менеджерів, а не власників компаній.

Лідерами рейтингу вже третій рік поспіль виявилися глави компаній Ріната Ахметова ДТЕК - Максим Тимченко і «Метінвест» - Юрій Риженков з щомісячними ставками близько $60 тис. Але з урахуванням бонусів, компенсацій та інших виплат підсумкова сума може бути набагато більше. У першу п'ятірку також потрапили Джеймс Норт з Ferrexpo з щомісячним доходом $50 тис., Ігор Гуцал з «Оптима-Фарм» - $40 тис. І Олег Гез з «Укрнафти» - $40 тис.

Зарплати значної кількості учасників рейтингу знаходяться в межах $20 - 30 тис. на місяць. Замикає рейтинг генеральна директорка «Ашан Рітейл Україна» Вікторія Луценко із зарплатою $10 тис. на місяць.