Хто не зможе отримати карантинні гроші - список

В Україні триває реалізація плану з виплати матеріальної допомоги українцям, діяльність яких підпадає під обмеження, пов'язані з протиепідемічними заходами. Постанова від 7 квітня 2021 № 328 затвердила список тих, хто потрапляє і не потрапляє до переліку осіб, які отримують допомогу від держави.
Допомога надається найманим працівникам підприємства або ФОПам, основний вид економічної діяльності яких вказано першим у відомостях з ЄДР, і відповідає КВЕД, визначеним у переліку.
Допомога не надається:
1) найманим працівникам:
- які на дату звернення працюють у суб'єкта господарювання, який не нарахував ЄСВ за всі місяці відповідного кварталу, а саме:
IV кварталу 2020 р., якщо обмежувальні заходи введені в лютому - травні 2021 р.;
I кварталу 2021 р., якщо обмежувальні заходи введені в червні - серпні 2021 р.;
II кварталу 2021 р., якщо обмежувальні заходи введені в вересні - листопаді 2021 р.;
III кварталу 2021 р., якщо обмежувальні заходи введені в грудні 2021 р.;
- працюючих на підприємстві, основний вид економічної діяльності якого на останній день місяця, що передує місяцю, в якому подається заява, не включений до переліку КВЕД;
- працюючих на підприємстві за сумісництвом;
- середня заробітна плата яких перевищує 30 тис. гривень на місяць;
- державна реєстрація яких становить менше трьох місяців;
- які за останній звітний рік сплатили ЄСВ за себе менш ніж за шість місяців (крім осіб, звільнених від сплати ЄСВ за себе, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування");
- основний вид економічної діяльності яких на останній день місяця, що передує місяцю, в якому подається заява, не включений до переліку КВЕД;
- які є найманими працівниками і фізичними особами - підприємцями одночасно;
- підприємницька діяльність яких за даними ЄДР припинена на останній день місяця, що передує місяцю, в якому на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці введені обмежувальні протиепідемічні заходи.
Заява формується та подається в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг "Дія", в тому числі з використанням мобільного додатка порталу "Дія".
Списки на виплату допомоги формуються Мінцифри на підставі поданих заяв після перевірки інформації і послуг Пенсійному фонду України один раз на день не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після дня подачі заяви застрахованою особою.
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