Хто не зможе отримати карантинні гроші - список

В Україні триває реалізація плану з виплати матеріальної допомоги українцям, діяльність яких підпадає під обмеження, пов'язані з протиепідемічними заходами. Постанова від 7 квітня 2021 № 328 затвердила список тих, хто потрапляє і не потрапляє до переліку осіб, які отримують допомогу від держави.

Допомога надається найманим працівникам підприємства або ФОПам, основний вид економічної діяльності яких вказано першим у відомостях з ЄДР, і відповідає КВЕД, визначеним у переліку.

Допомога не надається:

1) найманим працівникам:

які на дату звернення працюють у суб'єкта господарювання, який не нарахував ЄСВ за всі місяці відповідного кварталу, а саме:

IV кварталу 2020 р., якщо обмежувальні заходи введені в лютому - травні 2021 р.;

I кварталу 2021 р., якщо обмежувальні заходи введені в червні - серпні 2021 р.;

II кварталу 2021 р., якщо обмежувальні заходи введені в вересні - листопаді 2021 р.;

III кварталу 2021 р., якщо обмежувальні заходи введені в грудні 2021 р.;

працюючих на підприємстві, основний вид економічної діяльності якого на останній день місяця, що передує місяцю, в якому подається заява, не включений до переліку КВЕД;

працюючих на підприємстві за сумісництвом;

середня заробітна плата яких перевищує 30 тис. гривень на місяць;

2) фізичним особам - підприємцям, які є застрахованими особами:

державна реєстрація яких становить менше трьох місяців;

які за останній звітний рік сплатили ЄСВ за себе менш ніж за шість місяців (крім осіб, звільнених від сплати ЄСВ за себе, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування");

основний вид економічної діяльності яких на останній день місяця, що передує місяцю, в якому подається заява, не включений до переліку КВЕД;

які є найманими працівниками і фізичними особами - підприємцями одночасно;

підприємницька діяльність яких за даними ЄДР припинена на останній день місяця, що передує місяцю, в якому на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці введені обмежувальні протиепідемічні заходи.

Звернутися з заявою на виплату допомоги можна протягом 30 днів з дня введення на території відповідного регіону "червоної зони" карантину.









Заява формується та подається в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг "Дія", в тому числі з використанням мобільного додатка порталу "Дія".



Списки на виплату допомоги формуються Мінцифри на підставі поданих заяв після перевірки інформації і послуг Пенсійному фонду України один раз на день не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після дня подачі заяви застрахованою особою.