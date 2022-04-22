Хто та як допоможе відбудувати Україну після війни?

Україна втрачає мільярди доларів через російське вторгнення, але вже зараз готуються плани відновлення нашої країни після перемоги.
На цьому тяжкому шляху нам готові допомогти країни-друзі із Заходу: дружні держави, міжнародні фонди, благодійники з усього світу. Україні хочуть допомогти усі!
Які фонди вже ведуть переговори з нашою державою, а хто може долучитись потенційно:
На цьому тяжкому шляху нам готові допомогти країни-друзі із Заходу: дружні держави, міжнародні фонди, благодійники з усього світу. Україні хочуть допомогти усі!
Які фонди вже ведуть переговори з нашою державою, а хто може долучитись потенційно:
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