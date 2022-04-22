Хто та як допоможе відбудувати Україну після війни?

17:15 22 квітня Київ, Україна

Україна втрачає мільярди доларів через російське вторгнення, але вже зараз готуються плани відновлення нашої країни після перемоги.



На цьому тяжкому шляху нам готові допомогти країни-друзі із Заходу: дружні держави, міжнародні фонди, благодійники з усього світу. Україні хочуть допомогти усі!



Які фонди вже ведуть переговори з нашою державою, а хто може долучитись потенційно: