Великі криптовалюти, в тому числі BTC та ETH, втратили 10% за ніч

12:30 18 серпня Київ, Україна





Ціна біткоїна тимчасово навіть опускалася нижче за $26 000, зазначає Bloomberg. Нічне падіння вартості цієї криптовалюти стало найбільшим із листопада 2022 року. Основні криптовалюти, серед яких біткоїн (BTC), етереум (ETH), XRP та інші, вночі 18 серпня одночасно обвалилися на 10% і більше, свідчать дані торгів.Ціна біткоїна тимчасово навіть опускалася нижче за $26 000, зазначає Bloomberg. Нічне падіння вартості цієї криптовалюти стало найбільшим із листопада 2022 року.



Однією з причин раптового обвалу крипторинка стала публікація у Wall Street Journal про те, що SpaceX Ілона Маска скоротила свої запаси біткоїна на $373 млн, які компанія придбала у 2021-2022 роках.



Незважаючи на падіння, вартість BTC залишається набагато вищою, ніж на початку року, коли він коштував $16 500.



Обвал біткоїна був несподіваним, оскільки протягом останніх трьох місяців його волатильність була мінімальною за останні сім років.