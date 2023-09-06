Великі криптовалюти, в тому числі BTC та ETH, втратили 10% за ніч

Основні криптовалюти, серед яких біткоїн (BTC), етереум (ETH), XRP та інші, вночі 18 серпня одночасно обвалилися на 10% і більше, свідчать дані торгів.
Ціна біткоїна тимчасово навіть опускалася нижче за $26 000, зазначає Bloomberg. Нічне падіння вартості цієї криптовалюти стало найбільшим із листопада 2022 року.
Ціна біткоїна тимчасово навіть опускалася нижче за $26 000, зазначає Bloomberg. Нічне падіння вартості цієї криптовалюти стало найбільшим із листопада 2022 року.
Однією з причин раптового обвалу крипторинка стала публікація у Wall Street Journal про те, що SpaceX Ілона Маска скоротила свої запаси біткоїна на $373 млн, які компанія придбала у 2021-2022 роках.
Незважаючи на падіння, вартість BTC залишається набагато вищою, ніж на початку року, коли він коштував $16 500.
Обвал біткоїна був несподіваним, оскільки протягом останніх трьох місяців його волатильність була мінімальною за останні сім років.
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